Beim Beachwrestling dürfen Ringer nur mit kurzer Bade- oder Kampfsporthose und Ringerinnen mit Badeanzug oder Bikini antreten. Startende müssen 18 Jahre alt sein, Jugendliche benötigen eine ärztliche Erlaubnis. Rein optisch erinnert das Beachwrestling der Männer an Ringkampfdarstellungen aus dem antiken Griechenland.

Die hauptamtliche Trainerin aus Markneukirchen, Bettina Krupke, findet das logisch: Immerhin habe es in der Antike keine Ringermatten und synthetische Ringeranzüge gegeben. Sie verweist in diesem Zusammenhang auf traditionelle Ringkampfarten, die in einigen Ländern als Kulturgut am Leben erhalten werden. Bettina Krupke und Ronny Lange holen gemeinsam die ersten Landesmeisterschaften im Beachwrestling ins Vogtland. Ihr Ziel: Das Ringen populärer machen. Bildrechte: MDR/L. Müller

Beispiele für regionale Ringertraditionen In Bulgarien und in der Türkei gibt es das Ölringen. In der Schweiz wird das sogenannte Schwingen praktiziert. Auch in Lateinamerika oder in Indien gibt es in verschiedenen Kulturkreisen noch eigene, dem Ringen ähnliche Kampfsportarten. Manch ein Urlauber wird schon auf den Kanarischen Inseln dem Lucha Canaria begegnet sein. Am bekanntesten ist wohl das Sumo-Ringen der Schwergewichte aus Japan.

Die frühere Ringerin hofft, dass übers moderne Beachwrestling neue Zielgruppen erreicht und für den Ringkampfsport begeistert werden können. Man gehe quasi aufs potenzielle Publikum zu, raus ins Freie. Denn: Wer nicht von Familie oder Kumpels mitgeschleppt werde, mache nicht unbedingt den Schritt über die Schwelle in eine Ringerhalle. Und in den Medien wird Ringen oft nur mit einer Randnotiz bedacht.

Landesverband unterstützt Engagement der Vogtland-Ringer

Das weiß auch ihr Mitstreiter Ronny Lange, ebenfalls ein langjähriger Ringer, der seine aktive Laufbahn inzwischen beendet hat. Deshalb setzen die beiden Sportskanonen mit ihrem Organisationstalent alles daran, dass das Beachwrestling am Sonnabend in Oelsnitz ein Erfolg wird und viele Zuschauer anlockt. Vom Landesverband gibt es Unterstützung.



An der offenen Meisterschaft im Vogtland dürfen alle Ringerinnen und Ringer teilnehmen, die Mitglied eines Vereins sind und damit eine Startberechtigung in Deutschland haben. Eine Woche vor dem Wettkampf waren zehn Ringerinnen und 40 Ringer gemeldet. "Alles hat mal klein angefangen, Beachwrestling ist noch neu und viel Neues braucht seine Zeit, bis es sich durchsetzt und anerkannt wird", sagen die Organisatoren. So ist Ringen bisher bekannt - auf der Matte in der Halle. Im Bild kämpfen Janis Heinzelbecker (SV Weingarten, rot) und Marco Stoll (AVG Markneukirchen, blau) im Griechisch-Römisch Stil, auch als klassischer Ringkampf bekannt. Bildrechte: IMAGO / foto2press

Immerhin hat sich die Olympia-Teilnehmerin von 2021, Anne Schell, für die erste Beachwrestling-Meisterschaft in Sachsen angekündigt. Auch der Beachwrestling-Bundestrainer Fabio Aiello kommt ins Vogtland. Beides bestätigt Krupke und Lange in ihrem Bemühen um Aufmerksamkeit für den neuen Sport in Sachsen. Ronny Lange glaubt zudem, dass über Beachwrestling ehemalige Ringer, die keine Lust mehr auf Mattenringen in der Halle haben, zurück zum Ringkampfsport finden – einfach ungezwungener. Ein wenig erinnert das Beachwrestling an antike Ringkampfdarstellung aus Griechenland - nur in Farbe. Bildrechte: MDR/L. Müller

Nach dem Ringertraining geht es ins Schwimmbecken

Die Ringkampfjungs sind unterdessen ziemlich ins Schwitzen gekommen und diskutieren über Beachwrestling-Regeln. Leon Lange denkt, dass Beachwrestling optimales Ringertraining im Sommer sein kann, wenn es in den Hallen stickig ist. Er findet den Kampfsport in Badeklamotten unter freiem Himmel ganz cool. "In einem Ringeranzug käme ich mir in einem Schwimmbad komisch vor, das sähe peinlich aus." Für ihn war das Training auf Sand an diesem Tag eine Premiere.

Schwierig sei das Einteilen der Kämpfenden in nur vier Gewichtsklassen, die jeweils zehn Kilogramm umfassen. Wenn zwischen den Kämpfenden neun Kilogramm Gewichtsunterschied bestünden, sei es für den Leichteren schon eine Herausforderung, gibt Lange zu bedenken.

Quentin Schmalfuß und Leon Lange sind zuversichtlich, dass die Beachwrestling-Premiere im Vogtland ein Erfolg wird. Bildrechte: MDR/L. Müller