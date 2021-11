Marco Roscher hat es auf Zinn abgesehen. Der Geologe leitet die Saxore Bergbau, die mit Probebohrungen die Vorkommen bei Gottesberg erkunden will. Insgesamt sucht die Firma an drei Standorten nach Erz. Fragt man Roscher, wieviel Saxore Bergbau dafür schon ausgegeben hat, antwortet er knapp: Millionen.

Auf die Frage, ob das Geld irgendwann wieder reinkommt, sagt Marco Roscher: "Natürlich sind wir optimistisch, sonst würden wir nicht so viel Geld in die Hand nehmen und dort so viele Bohrungen niederbringen. Das hat sehr großes Potenzial."