Die Technik ist einsatzbereit, der Dienstplan steht. Pünktlich zum Winteranfang ist alles startklar, sagt Bergwacht Chef Jörg Neidhardt. Trotz Corona hat er sein Team über die letzten Monate nicht nur zusammengehalten, sondern auch in mehreren Schulungen weiter fit gemacht. In der Zeit, in der persönliche Kontakte beschränkt werden sollten, kam die Videoausbildung ins Spiel. Das war Neuland für die Truppe, so Neidhardt. Sobald es wieder möglich war, gab es Präsenzunterricht. Denn ohne praktisches Üben wären die vielen möglichen Aufgaben nicht zu bewältigen, sagt Bergwachtler Heintje Eige.

Seit dem Start 1979 wurde die Ausstattung Stück für Stück verbessert. Damals habe es technische Hilfsmittel wie heute nicht gegeben, erinnert sich Gründungsmitglied Konrad Popp. Aktuell verfügen die Bergretter über zwei Quads und Motorschlitten. Auch Fahrzeuge mit Allrad gehörten zur Grundausstattung. Wann allerdings die Kameraden der Schönecker Bergwacht in diesem Winter am Lifthang in Bereitschaft gehen, steht aktuell noch nicht fest. Im Moment fehle es nicht nur an ausreichend Schnee – es weiß auch niemand, wann in den sächsischen Skigebieten Wintersport wieder möglich ist.