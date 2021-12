Ein Telefonbetrüger hat sich in Bad Elster einen fünfstelligen Geldbetrag erschlichen. Das teilte die Polizei am Mittwoch mit. Ein 60-Jähriger Mann erhielt am Freitag einen Anruf von einem Mann, der Deutsch mit vermutlich türkischem Akzent sprach und sich als Mitarbeiter der Sparkasse Vogtland ausgab.