Beim Abfischen an der Talsperre Pöhl sind 3,1 Tonnen Silberkarpfen aus dem Wasser gezogen worden., das teilte die Landestalsperrenverwaltung am Donnerstag mit. Sie wollte damit einem möglichen Massensterben der Tiere zuvorkommen. Der Karpfen-Bestand in dem Gewässer gilt als ist überaltert. Die abgefischten Silberkarpfen werden zum Großteil zu Fischmehl verarbeitet.