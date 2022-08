Diesen Trend bestätigt auch der Chef des IFA-Ferienhotels im benachbarten Schöneck, Martin Lenßner. Er freut sich dennoch über die Auslastung seines Hauses während der Sommerferien. "Wir hatten an Spitzentagen bis zu 850 Gäste im Haus." Alles in allem sei er sehr zufrieden. "Hauptsächlich machen bei uns Oma und Opa mit den Enkeln oder auch Familien Urlaub."

Statistisch betrachtet verbringen die meisten Gäste knapp eine Urlaubswoche lang im oberen Vogtland. Die meisten fahren danach sehr zufrieden nach Hause, ergibt eine (nicht ganz repräsentativen) Umfrage v: "Es ist hier oben so schön! Wir hatten zwar nur einen Kurzurlaub, aber für die Kinder war es toll, und für uns auch", erzählt ein Ehepaar MDR SACHSEN.



"Nur 300 Kilometer entfernt von zu Hause und doch im Urlaub. Wunderbar, Ferien mit den Enkeln, schon zum vierten Mal", sagt eine andere Frau. Und kurz und knapp ergänzt das Enkelkind: "Immer wieder schön!" Auch das kulinrasche Lob darf nicht fehlen: "Wir kommen immer wieder gern her. Was uns am besten gefällt? Der Sauerbraten", sagt ein Urlauber lachend.

Schöneck konnte im Sommer aber auch mit der Bikewelt punkten: Die speziellen Routen für Mountainbiker und verschiedenen Hindernisparcours am Skihang lockten etliche Tagesgäste an, freut sich die Chefin der Tourismusgesellschaft, Jennifer Braun. "Aktuell haben wir zwischen 6.500 und 7.000 Besucher gezählt." Allein etwa 3.000 davon seien in den Sommerferien im Juli und August gekommen. "Es gibt noch Luft nach oben. Wir sind aber trotzdem zufrieden.

Es gibt noch Luft nach oben, wir sind aber trotzdem zufrieden. Jennifer Braun Geschäftsführerin der Dienstleistungs- und Tourismus GmbH Schöneck

Mit der Bikewelt lockt Schöneck auch im Sommer Gäste auf den Skihang. Bildrechte: MDR/Bernd Schädlich

Bis Mitte Oktober ist die Bikewelt noch geöffnet. Die Beherbergungsbetriebe stecken bereits in den Planungen für den Winter, sagt Hotelchef Martin Lenßner. "Allerdings sind die ungewisse Zeit vor Corona im Herbst und auch die erhöhten Energiepreise ein Grund für die Gäste, noch mit den Buchungen zu warten." Trotzdem hofft die gesamte Tourismusbranche, dass nach einem guten Sommer auch in der kalten Jahreszeit Urlauber in Scharen ins obere Vogtland kommen.