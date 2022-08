Bildrechte: Gloria Kuhl Solawi: Was ist das überhaupt? - Laut dem gleichnamigen Netzwerk "tragen mehrere private Haushalte die Kosten eines landwirtschaftlichen Betriebs, wofür sie im Gegenzug dessen Ernteertrag erhalten.

- Es werde die Landwirtschaft finanziert, nicht das einzelne Lebensmittel.

- Denn die Landwirtschaft wird als gesellschaftliche Verantwortung gesehen und somit auch das Risiko von möglichen Ernteausfällen gemeinschaftlich geschultert.

Von Weiden nach Eichigt

Die aus der Nähe von Frankfurt/Main stammende Prozessingenieurin gründete bereits im Großraum Weiden in der Oberpfalz eine Solawi unter günstigen Bedingungen auf dem Hof ihres damaligen Partner. Als sich die privaten Lebensumstände veränderten, verschlug es sie mit ihrer Patchwork-Familie auf der Suche nach einem Haus mit großem Grund nach Eichigt ins Vogtland.

Der kleine Finn hilft seiner Mama Carina Bronnbauer mit im Selbstversorger-Garten. Bildrechte: Gloria Kuhl

Viel Arbeit, wenig Gehalt

Mit der Haussanierung, einem Kleinkind und als berufstätige Eltern bleibt jedoch im Moment zu wenig Zeit für einen großen Betrieb: "Eine Solawi ist ein toller Gedanke, aber wenn man die Aufgaben dahinter kennt, muss man sich auch im Klaren sein, dass es viel Arbeit ist mit niedrigem Gehalt", weiß die Hobbygärtnerin zu berichten. Aber: "Nebenbei im kleinen Stil macht es mir super viel Spaß", er. So startete Carina Bronnbauer mit dem Einzug zunächst das Selbstversorgerprojekt für die fünfköpfige Familie.

Selbstversorgerprojekt mit Kühlschrank-Laden

Überschüssiges Gemüse, Beerenobst, aber auch Eier bietet sie schon jetzt im Kühlschrank-Laden vor dem Haus für die Dorfgemeinschaft an. Künftig seien eine Streuobstwiese und Schafe geplant. Fünf Enten ziehen noch in derselben Woche ein. "So verbessern wir uns jedes Jahr. Und so mag ich auch, dass es sich steigert". Im besten Fall könnte in diesem Stil mit der Zeit auch eine Solidarische Landwirtschaft wachsen.

Wie eine Solawi im ländlichen Raum funktionieren kann, zeigt der Mitmachgarten Regiola in Berga im Vogtland. Maik Schlichtenberg betreibt sie seit 2018 auf dem Grundstück einer ehemaligen Baumschule. "Ein Berater des Netzwerkes empfahl uns mit 100 Interessenten zu starten", erzählt er von seinen Anfängen. Diese Zahl sei jedoch utopisch für die ländliche Region. "Wir wollten nicht mehr länger warten. So begannen wir den Mitmachgarten im ersten Jahr mit fünf Familien."

Wir wollten nicht mehr länger warten. Maik Schlichtenberg Gründer des des Mitmachgartens Regiola in Berga

Heute sind es etwa 40 Familien, die in Berga einen festen Monatsbeitrag zahlen und im Gegenzug regelmäßig ihre Gemüsekiste bekommen. Die können sie im Garten selbst oder an Abholstationen in Gera und Greiz abholen. So erschließe man sich nach und nach einen größeren Abonnentenkreis, erklärt Schlichtenberg.

Betrieb in Berga trägt sich noch nicht allein

Doch finanziell ausgeglichen funktioniert der Solawi-Betrieb noch nicht. "Wir versuchen uns stetig an die Produktionskosten heranzutasten", so Maik Schlichtenberg. Die meisten derartigen-Betriebe würden als Genossenschaften geführt, die sich aber erst mit mehr Mitgliedern tragen würden. Schlichtenberg gründete die "Grünholz Berga", um den Abverkauf der übrig gebliebenen Gewächse der Baumschule ordnungsgemäß abwickeln zu können. Inzwischen läuft jedoch unter der Firma sehr viel mehr.

Bildrechte: Gloria Kuhl

Kreative Querfinanzierung

Einen kleinen Teil der Fläche verpachtet er, bietet Bewegungskurse an. Der Sportraum werde auch an externe Kursleiterinnen und -leiter vermietet. Zudem gibt es erste Kooperationen mit Schulklassen, beispielsweise der Elstertalschule in Greiz. Mit dieser Querfinanzierung kann Schlichtenberg zurzeit eine angestellte Gärtnerin für den Mitmachgarten bezahlen.#

Immer schön der Reihe nach: Die Zeieln auf den Gartenbeeten sind numeriert, damit jeder weiß, wo er arbeiten und ernten soll. Bildrechte: Gloria Kuhl

Freiwillige aus aller Welt willkommen