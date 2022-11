Der Vogtlandkreis will sich besser auf die Möglichkeit eines Blackouts - also eines flächendeckenden Stromausfalls - vorbereiten. Um einen Notfall-Vorsorgeplan für den Kreis sowie die Städte und Kommunen aufzustellen, hat sich jetzt erstmals der Krisenstab "Energiesicherheit" getroffen. Mit an Bord sind nach Angaben des Landratsamtes Polizei, Rettungszweckverband und die Energieversorger. Bis Ende November soll der Plan fertig sein.