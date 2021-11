Verdächtiger Gegenstand Kampfmittelräumdienst prüft eventuellen Bombenfund in Reichenbach

Bauarbeiter haben in Reichenbach einen Gegenstand in der Erde gefunden, bei dem es sich möglicherweise um eine Fliegerbombe handelt. Der Kampfmitteldienst untersucht den Fund am Nachmittag. Bestätigt sich die Vermutung, muss evakuiert werden.