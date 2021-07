Im Syratal in Plauen sorgen Bohrarbeiten derzeit für Aufsehen. Auf einer Länge von 50 Metern hat eine Spezialfirma 30 Löcher gebohrt und überprüft den Untergrund auf Blindgänger aus dem Zweiten Weltkrieg. Ob die eventuell in der Erde liegen, wird erst die Auswertung der Daten am Computer zeigen. Das Areal im Syratal sei während des Zweiten Weltkriegs bombardiert worden. Anwohner hatten berichtet, dass damals ein Haus in unmittelbarer Nähe beschädigt wurde, erzählt Christian Holler von der Bohrfirma aus Zwickau.