Der seit einem Brand Anfang Juli gesperrte Campingplatz an der Koberbachtalsperre soll nun zügig zur Beräumung freigegeben werden. Polizei und Versicherungen haben dafür grünes Licht gegeben. Was noch fehlt, ist die abfallrechtliche Bewertung durch das Landratsamt. "Wir wollen ja auch nicht, dass sich die Menschen irgendwelchen Gefahren aussetzen dabei", so Frank Rose, Bürgermeister von Langenbernsdorf. Bislang sei die Brandstelle noch abgesperrt.