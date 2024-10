In Plauen hat in der Nacht zum Sonnabend ein Mehrfamilienhaus gebrannt. Wie der Rettungszweckverband "Südwestsachsen" mitteilte, hatte das Feuer die oberste Etage und den Dachstuhl erfasst. Die 19 Bewohner konnten sich unverletzt in Sicherheit bringen. Aus Sicherheitsgründen wurden laut Rettungszweckverband auch die beiden Nachbarhäuser evakuiert. Insgesamt brachten sich 47 Menschen in Sicherheit. Niemand wurde verletzt, bilanzierte die Stadtverwaltung Plauen.