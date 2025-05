In Netzschkau im Vogtlandkreis ist in der Nacht in einer ehemaligen Maschinenfabrik ein Brand ausgebrochen. Wie ein Sprecher der Polizei MDR SACHSEN sagte, stand das einsturzgefährdete Gebäude weitgehend leer. Verletzt wurde bei dem Feuer niemand. Rund 50 Feuerwehrleute waren zunächst im Einsatz und brachten den Brand unter Kontrolle.



Doch Stunden später flammten die Glutnester im Inneren des Gebäudes wieder auf und die Einsatzkräfte mussten erneut mit rund 100 Kameraden anrücken. Weil das Löschwasser knapp wurde, musste für die weiteren Arbeiten auch das örtliche Freibad angezapft werden.