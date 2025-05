Bei einem Feuer in Oelsnitz im Vogtland ist am Sonntagmittag ein Schaden von rund 550.000 Euro entstanden. Das teilte die Polizeidirektion Zwickau am Sonntagabend mit.



Ersten Erkenntnissen zufolge brach der Brand in der Autowerkstatt eines Grundstückes auf der Karl-Liebknecht-Straße aus. Er breitete sich dann auf ein Bürogebäude und ein angrenzendes Wohnhaus aus. Alle drei Gebäude wurden komplett zerstört.

Bildrechte: Freiwillige Feuerwehr Oelsnitz/V.