Nach dem Brand in einem Wertstoffhof in Falkenstein bleibt dieser vorerst geschlossen. Darüber hat die Kreisentsorgungsgesellschaft Vogtland informiert. Mehrere Feuerwehren waren am Dienstagabend ausgerückt, um die Flammen auf dem Gelände der Müllentsorgung an der B169 zu bekämpfen. Ein Beamter der Polizeidirektion Zwickau sagte, 50 Feuerwehrleute seien im Einsatz gewesen. Nach ersten Erkenntnissen hat sich vermutlich Holzmüll selbst entzündet.