Gefahrenmitteilung Einfamilienhaus steht im Zentrum von Oelsnitz/Vogtland in Flammen

In Oelsnitz im Vogtland steht ein größeres Einfamilienhaus in Flammen. Wie die Polizeidirektion Zwickau mitteilte, ging der Notruf gegen 12 Uhr ein. Zu diesem Zeitpunkt hatten die Flammen das Haus demnach vollständig erfasst. Ob auch eine Autowerkstatt, die zum Anwesen gehört, betroffen ist, ist noch unklar. Die Bewohner konnten das Gebäude unverletzt verlassen. Die Löscharbeiten dauern an. Der Brandort befindet sich mitten in der Stadt. Wegen starker Rauchentwicklung rief die Feuerwehr die Anwohner dazu auf, Fenster und Türen geschlossen zu halten.

Bildrechte: imago images / Deutzmann