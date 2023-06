Neue Brotsorte Brotsommelier aus dem Vogtland räuchert Dinkel für neue Brotkreation

Ob aus Roggen-, Dinkel- oder Weizenmehl: Nirgendwo auf der Welt gibt es so viele unterschiedliche Brotsorten wie in Deutschland. Und trotzdem lässt sich immer noch etwas Neues erfinden. Eine Bäckerei aus dem vogtländischen Oelsnitz hat es geschafft: "Smokey Dinkel" heißt die neu kreierte Brotspezialität. Für die Herstellung dampft in der Backstube neben dem Back- seit kurzem jede Nacht auch ein Räucherofen.