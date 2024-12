Infrastruktur Stahl statt Spannbeton? Plauener Brückenfirma hofft auf Aufträge

09. Dezember 2024, 05:00 Uhr

Seit dem Teileinsturz der Carolabrücke in Dresden und der Sperrung der Elbbrücke in Bad Schandau sind Brücken aus Spannbeton in den Fokus der Öffentlichkeit geraten und werden vielerorts kritisch betrachtet. Der Stahlbrückenspezialist Plauen Stahl Technologie hofft deshalb, dass seine stählernen Brücken künftig häufiger nachgefragt werden.