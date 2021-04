Hannelore Rossbach staunte nicht schlecht, als an der Haltestelle am Adorfer Markplatz plötzlich Bürgermeister Rico Schmitt mit einem Blumenstrauß vor ihr stand und gratulierte. "Recht herzlichen Glückwunsch! Danke, dass sie uns die ganzen Jahre begleitet haben."

Bürgerbus ist mehr als nur ein Verkehrsmittel

Den Trubel um ihre Person mag die 89-jährige Rentnerin eigentlich gar nicht. 50.000ster Fahrgast hin oder her - für Hannelore Rossbach zählt das Gesamtkonzept: "Schön, dass wir so etwas haben. Das ist nicht nur meine Meinung. Ich weiß das von anderen Mitfahrern, die alle begeistert sind."

Auch der Bürgermeister von Adorf, Rico Schmitt, sieht den Bürgerbus in mehrfacher Hinsicht als Erfolgsgeschichte. "Der Bürgerbus schließt eine Lücke. Damit haben die Bürgerinnen und Bürger in unseren Ortsteilen auch die Möglichkeit, in die Stadt zu kommen," Auch die Anbindung an die öffentlichen Buslinien sei wichtig. Zudem gebe es noch einen ganz anderen Aspekt, der den Bürgerbus zum Bus für die Bürger mache.

Er ist auch ein ganz wichtiger sozialer Treffpunkt. Die älteren Damen und Herren freuen sich auch immer auf die Gespräche mit den anderen Mitfahrerinnen und Mitfahrern. Rico Schmitt Bürgermeister Adorf

Bürgerschaftliches Engagement hält den Bürgerbus im Vogtland zusammen. Bildrechte: MDR/Bernd Schädlich

Angebot nutzen alle Generationen

Auch jüngere Leute nutzen das Angebot. Schülerin Xena Ullmann fährt regelmäßig mit dem Bürgerbus. "Das ist absolut hilfreich auch für Jugendliche. Mit dem Bus kommt man auch auf die abgelegenen Dörfer, in denen ja einige wohnen."

Ein weiterer großer Trumpf beim Bürgerbus Vogtland sind die ehrenamtlichen Fahrer. Rentner Heinz Hager sitzt schon von Beginn an in Adorf regelmäßig hinter dem Lenkrad. "Eine Fahrerlaubnis hatte ich ja. Das einzige, was ich machen musste, war ein Beförderungsschein." Ihm läge das Wohl der Bürger von Adorf am Herzen. "Ich fahre auch gern Auto, ich helfe gerne und bin mit Leib und Seele dabei."

Engagement verbindet

Hannelore Rossbach erinnert sich an ein Erlebnis im Winter, das die persönliche Komponente des Bürgerbus-Service gut beschreibt. "In diesem Jahr lag der Schnee so hoch, dass der Bus nicht bis zu mir fahren konnte."

Der Busfahrer hat mir meine schweren Taschen hochgetragen. Das muss man erstmal suchen. Hannelore Rossbach 50.000ster Fahrgast beim Bürgerbus Vogtland