Die Idee findet zunehmend Freunde. Das beweist zum Beispiel die rund 20 Meter lange, bunte Steinschlange im Reichenbacher Stadtpark. Doch auch an anderen Orten im Vogtland werden immer mehr bemalte Steine ausgelegt und gefunden. "In Reichenbach auf jeden Fall, in Plauen, auch in Richtung Pöhl - da haben wir schon viele Steine gesehen", so Pflug. "Man sollte sie nicht zu gut verstecken. Am besten am Wegesrand entlang. Gern auch auf öffentlichen Plätzen, wo man sie gut sieht." Manch ein Vogtlandstein ist bereits auf weite Reise gegangen - das beweisen Fotos, die die Finder ins Internet stellen.