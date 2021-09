An der Burgruine Elsterberg rollen die Baufahrzeuge. Einige Mauerfelder sind eingerüstet, an verschiedenen Stellen wird hantiert. "Wir sind eigentlich schon im Endspurt", sagt Elsterbergs Bürgermeister Sandro Bauroth. Ursprünglich wollte man zum Jahresende fertig sein. Doch die Coronapandemie und starke Regenfälle hätten den Plan durchkreuzt. Bauroth ist nun optimistisch, Anfang Mai nächsten Jahres die Sanierung abschließen zu können. Die veranschlagten Kosten von 2,1 Millionen Euro hofft der Bürgermeisters einhalten zu können.

Dem Generalplaner Thomas Schafferhans hatte der schlechte Zustand der 800 Jahre alten Ruine so manch schlaflose Nacht bereitet, wie er erzählt. Doch mittlerweile sind die meisten Mauern gesichert und Türme hergerichtet. Der ehemalige Hungerturm sowie einige Decken, Wege und Treppen stehen noch an. "Wir wollen nichts Neues bauen. Wir wollen die Ruine nicht verändern, aber dauerhaft für mindestens ein, zwei Generationen sichern", betont Schafferhans. Die aktuell möglichen Technologien sollen dabei so unsichtbar wie möglich in die Ruine eingefügt werden.