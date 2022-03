Für Ortsvorsteher Veit Bursian fehlt es etwas an einer klugen Marketingstrategie für die Busstrecke. "Es ist alles sehr kompliziert, was die Tarife und die Vernetzung angeht", sagt er. "In einem Jahr muss Resümee gezogen werden und dann muss eine Taktung gefunden werden, die zeitgemäß ist", so Bursian. Frühestens zum nächsten Fahrplanwechsel will der Verkehrsverbund Vogtland die Route im Reichenbacher Ortsteil Rotschau genauer unter die Lupe nehmen.