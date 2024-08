Nach einem Busunfall ist die A72 Richtung Hof bei Plauen-Ost derzeit noch teilweise gesperrt. Nach Angaben der Polizeidirektion Zwickau ist am Sonntagmorgen ein Reisebus von der Autobahn abgekommen, über eine Böschung gefahren und erst in einem Gebüsch zum Stehen gekommen. Sieben Menschen seien dabei verletzt worden. Der 62 Jahre alte Busfahrer erlitt schwere Verletzungen und wurde in ein Krankenhaus gebracht, hieß es. Unter den Verletzten ist laut Polizei auch ein 13 Jahre altes Mädchen.