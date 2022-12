In Rodewisch ist seit Dienstag der komplett umgebaute Busbahnhof wieder in Betrieb. In den vergangenen neun Monaten ist der zweitgrößte ÖPNV-Knotenpunkt des Vogtlandes umfassend modernisiert worden. Herzstück bildet jetzt ein fast 100 Meter langer Bussteig, an dem acht Haltestellen angeordnet sind. Die Kosten für den Umbau waren mit 1,8 Millionen Euro veranschlagt. Einziger Wermutstropfen: Wer in Rodewisch zwischen Bus und Zug umsteigen möchte, muss auch künftig zehn Minuten Fußweg einplanen.