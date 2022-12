Am Freitag war es zum kompletten Stillstand des regionalen Busverkehrs im Vogtland gekommen, nur in plauen fuhren noch Straßenbahn und Stadtbusse. Dem vorausgegangen war ein monatelanger Streit zwischen den Busunternehmen und dem Landkreis über die Finanzierung gestiegener Dieselpreise und personelle Ausfälle. Am Donnerstagnachmittag hatte die Bietergemeinschaft Bus deshalb den Vertrag mit dem Zweckverband VVV gekündigt. Am Freitag wurde der Busverkehr auf den betroffenen Linien eingestellt. So fuhren auch keine Schulbusse durchs Vogtland.