MDR SACHSEN-Reporter Bernd Schädlich hat sich bei Campern an der Talsperre umgehört. Die Antworten, die der Reporter bekommen hat: "Das schöne Wetter, Baden in der Talsperre und die herrliche Umgebung" finden die Gäste toll. Auch die "Freizeitangebote wie den Kletterwald, Schifffahren, Stand-up-Paddeln und den Campingplatz" loben die Urlauber, ebenso die "familiäre Atmosphäre".

Urlaub in der Heimat. Eine vierköpfige Familie aus Chemnitz macht Ferien an der Talsperre Pöhl. Bildrechte: Bernd Schädlich

Auch eine Familie aus Erfurt hat ihren Stellplatz bezogen. Auch sie wollten nicht so weit reisen, wenn man in der Nähe sowas Schönes finde.

Nicht nur die Urlauber freuen sich, einen Platz an der Talsperre ergattert zu haben. Elisabeth Blüml, Chefin des Zweckverbandes der Talsperre, freut sich auch, denn aktuell sehe es nach einer Rekordsaison auf dem Campingplatz aus. Wer jetzt in der Hauptsaison noch einen Platz haben will, braucht Glück, sagt Blüml.

Der Trend lag in den vergangenen Jahren eher bei einem kurzen Aufenthalt von zwei Tagen. Jetzt werde es wieder länger, so Blüml. "Wir sind jetzt im Durchschnitt schon bei drei Tagen und in den Ferien jetzt wird es bis zu einer Woche", sagt sie weiter. In den Sommerferien seien es natürlich Familien, vor allem mit Kindern. Sie nutzen das tolle Wetter jetzt hier.