"Weil man das ja von früher her anders kennt, das ist unzufriedenstellend", sagt Jäkel. "Es sollte eine Möglichkeit gesucht werden, wieder eine Bademöglichkeit für die Schönecker und die Touristen entstehen zu lassen." Derzeit gibt es in Schöneck ein Hallenbad. Für das Baden an frischer Luft gibt es in rund 15 Kilometern Entfernung Möglichkeiten in Klingenthal, Oelsnitz oder Markneukirchen.