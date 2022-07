Mobilität Plauen eröffnet erste Car-Sharing-Station im Vogtland

In Plauen stehen seit Montagabend drei Car-Sharing-Fahrzeuge zur Miete bereit: ein Kleinwagen, ein Kombi und ein Sieben-Sitzer. Martin Schmidt, der Regionalleiter des Anbieters Teil-Auto, war mit der Resonanz bereits am ersten Tag zufrieden. "Mehr als 40 Leute haben Interesse signalisiert, Kunde bei uns werden zu wollen. Ich bin davon überzeugt, dass es einen guten Start geben wird."

Die Fahrzeuge stehen in Plauen an drei Ausleihstationen zur Verfügung, erklärt Plauens Kimaschutzmanagerin Paula Müller. "Die Mietstationen befinden sich an der Melanchthonstraße, am Oberen Bahnhof und am Bahnhof Mitte." Dazu habe es Ende 2021 eine Online-Umfrage gegeben, bei der diese Standorte den meisten Zuspruch erhalten hätten.