Mehr als 60 Ärzte und Zahnärzte aus dem Vogtland haben sich mit einem dringenden Appell an die Einwohner des Landkreises gewandt. In dem am Freitag veröffentlichten Schreiben bitten sie die Vogtländer, sich testen und impfen zu lassen. Der Internist Dr. Andreas Labitzke aus Reichenbach ist einer der Initiatoren. "Die Inzidenz im Vogtland ist so hoch, dass es uns ganz wichtig war, diesen Aufruf zu initiieren. Wir haben das im Landkreis Hof gesehen und haben daraufhin beschlossen, das auch hier zu tun." Bereits seit dem 23. März seien die Arztpraxen im Vogtland mit Impfstoff versorgt worden, sagt Andreas Labitzke. "Wir konnten zwischen 100 und 400 Dosen ordern." Das sei allerdings eine einmalige Lieferung gewesen. "Nach Ostern wird wie überall eine Menge von 20 Dosen pro Arzt zur Verfügung stehen."