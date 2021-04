Trotz Lockdown und Bundesnotbremse zieht an den vogtländischen Talsperren Pöhl und Pirk langsam wieder Leben ein. Am Wochenende waren nicht nur etliche Spaziergänger unterwegs, auch viele Dauercamper nutzten das schöne Wetter, um den ersten Kurzurlaub in ihrem Wochenend-Domizil zu verbringen.