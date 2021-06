Die Versammlungsbehörde des Landratsamts des Vogtlandkreises hat einen für Freitag geplanten Aufzug der als rechtsextrem geltenden Partei "Freie Sachsen" untersagt. Die derzeit geltende Corona-Schutzverordnung erlaube nur ortsfeste Versammlungen, teilte das Landratsamt am Donnerstag mit. Zudem müssten die Teilnehmer eine medizinischen Mund-Nasen-Bedeckung tragen.

Der Anmelder habe daraufhin eine Ausnahmegenehmigung beantragt, um beide Vorschriften nicht einhalten zu müssen. In einem Kooperationsgespräch zwischen dem Anmelder und der Versammlungsbehörde habe der Veranstalter seinen Antrag noch einmal bekräftigt. Insbesondere auch im Rückblick auf Vorkommnisse bei vergangenen Versammlungen und rechtswidrigen Aufzügen, bei denen sich Teilnehmerinnen nicht an die infektionsschutzrechtlichen Regelungen gehalten hätten, sei die die Ausnahmegenehmigung nicht erteilt worden, so das Landratsamt.