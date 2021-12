Am Rande einer Demonstration gegen die Corona-Beschränkungen in Plauen hat die Polizei am Sonnabend bei einem Jugendlichen eine Schreckschusspistole mit Magazin und Munition entdeckt. Der junge Mann hatte keinen Waffenschein, teilte die Polizei in Zwickau mit. Den Angaben zufolge sah die Pistole einer Dienstwaffe der Polizei sehr ähnlich. Der Mann habe zu einer Gruppe von 20 Jugendlichen gehört, denen man einen Platzverweis erteilt habe. Dem seien diese nicht nachgekommen, so dass Zwangsmaßnahmen notwendig gewesen seien. Bei dieser Aktion entdeckten die Beamten die mutmaßliche Waffe.