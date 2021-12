Wieder Proteste gegen Corona-Beschränkungen und die Notfallverordnung: Am späten Sonntagnachmittag haben sich mehrere hundert Personen in Plauen versammelt, teilte die Polizei mit. Sie setzten sich vom Neustadtplatz in Richtung Wendedenkmal in Bewegung. "Der Aufzug wuchs in der Spitze auf rund 830 Teilnehmer an." Ein zweiter Aufzug, welcher sich am Oberen Bahnhof mit 34 Personen formierte, habe wenige Meter nach Beginn gestoppt werden können, hieß es.



Polizeibeamte stellten demnach die Identitäten von 57 der mehreren hundert Menschen fest. Es seien Anzeigen "wegen der Teilnahme an einem verbotenen Aufzug gefertigt" worden. Weiterhin wurden 47 Platzverweise ausgesprochen und fünf Verstöße gegen das Sächsische Versammlungsgesetz wegen Vermummung geahndet. Video auf Twitter zeigen, dass die Menschen "Frieden, Freiheit, keine Diktatur" riefen und offenbar auch mit Glühwein versorgt wurden.