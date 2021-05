Corona-Pandemie Digitaler Impfnachweis im Vogtland ab Montag möglich

Biergarten, Museumsbesuch oder Einkaufsbummel - durch die aktuellen Corona-Lockerungen läuft mancherorts das Leben so langsam wieder an. Nervig nur, dass das Mehr an Freiheit mit jeder Menge Papier verbunden ist. Denn ohne einen Negativtest, eine Bescheinigung, dass man genesen ist, oder ohne Nachweis der Impfung geht in den allermeisten Fällen nichts. Eine Firma aus dem Vogtland will hier Abhilfe schaffen - und hat eine digitale Lösung entwickelt, mit der einige Probleme gelöst werden könnten.