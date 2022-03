Das Pflegeheim in Reichenbach will aber nicht auf die Entscheidung des Gesundheitsamts warten. "Würden in der hypothetischen Annahme ab dem 16. März 2022 nämlich ungeimpfte Mitarbeiter für ein Ausbruchsgeschehen in einer Gesundheitseinrichtung ursächlich verantwortlich sein, hätte sich der Arbeitgeber letztlich dafür zu verantworten", sagte eine Sprecherin der Alloheim Senioren-Residenzen. Da das Bundesgesetz vorschreibt, dass ab dem 16. März keine ungeimpften Mitarbeitenden in medizinischen Einrichtungen mehr beschäftigt werden dürfen, könnte sich eine Einrichtung juristisch angreifbar machen, wenn sie das nicht berücksichtigt, aber einen Corona-Ausbruch erlebt.