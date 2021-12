Apotheker Robert Herold plant bereits fürs nächste Jahr Impftermine in seiner Apotheke.

Apotheker Robert Herold plant bereits fürs nächste Jahr Impftermine in seiner Apotheke. Bildrechte: Bernd Schädlich

Die vergangenen Tage sind für Apotheker Robert Herold stressig gewesen: Impfdosen ordern, Räume herrichten, Technik installieren. Doch diesen Aufwand nimmt der Falkensteiner gern in Kauf.

Ich habe gelernt, dass man einfach anfangen muss, um Patienten schnell und unkompliziert zu helfen, die aktiv gesagt haben, ich will das gern in der Apotheke.

Robert Herold hat sich nicht nur fürs Impfen ausbilden lassen. Er muss auch das ganze Drumherum übernehmen. Bürokratischer Aufwand sei da, aber in Deutschland sei man es ja gewohnt, Formulare auszufüllen.

20 Termine für Erstimpfungen und Booster hat der Apotheker für den Auftakt geplant, die innerhalb kürzester Zeit ausgebucht waren. Vergeben habe er diese Termine an Menschen, denen das Impfzentrum zu weit weg ist sowie an ältere Leute, die Probleme hätten online einen Termin zu ergattern und "die einfach auch eine vertraute Person suchen," sagte Herold. Sein Angebot sei keine Konkurrenz zu Arztpraxen oder zentralen Impfstellen. Er sieht es als eine punktuelle Ergänzung:

Die Einwohner aus Falkenstein freuen sich über das neu geschaffene Impfangebot im Vogtland. In der Impfapotheke bekäme man eher einen Termin als woanders, sagte eine Falkensteinerin MDR SACHSEN.

Da aber ist Robert Herold skeptisch. Er sagt, etliche Kollegen möchten lieber bei Ihrem Kerngeschäft bleiben. Der Falkensteiner indes will sein Impfangebot erweitern. Sicherlich seien noch Rahmenbedingungen zu klären aber die klärten sich von Tag zu Tag mehr, sodass in der Apotheke auch nächste Woche weitere Termine angeboten werden können. "Das ist doch ausbaufähig," findet der Apotheker. Auch für 2022 plant Herold in Falkenstein Impftermine.