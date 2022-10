Das Unternehmen Technisat aus dem Vogtland hat wegen stark steigender Corona-Infektionen die Produktion von Schutzmasken wieder angekurbelt. "Seit Anfang vergangener Woche laufen unsere Maschinen in den Werken in Staßfurt in Sachsen-Anhalt und im sächsischen Schöneck wieder auf Hochtouren", sagte Geschäftsführer Stefan Kön. Derzeit seien in beiden Werken zusammen 85 Mitarbeiter mit Maskenproduktion beschäftigt. Pro Monat könne man etwa zehn Millionen Masken herstellen. Dabei handele es sich überwiegend um FFP-2 Masken.

Produktionserhöhung vorerst nur Strohfeuer

Allerdings gehört das Unternehmen eher zu den Ausnahmeb. "Wir sehen gerade ein leichtes Wachstum in der Branche. Einige wenige Produktionsanlagen, die zum Teil seit einem Jahr stillstanden, werden wieder angefahren", so Stefan Bergmann, Sprecher des Maskenverbandes Deutschland. Der Großteil der 75 vom Verband vertretenden Betriebe stehe jedoch weiter kurz vor Insolvenz oder könne Verluste - eine Folge der Investitionen in die Maskenproduktion - mit Einnahmen aus anderen Erzeugnissen querfinanzieren. "Im Sommer lag die Auslastung der bundesdeutschen Maskenindustrie bei rund zehn Prozent", sagte Bergmann. "Wir schätzen, dass es zum Herbst 20 Prozent werden. Das ist aber ein Strohfeuer und nicht nachhaltig."

Gerät die Billigkonkurrenz aus China ins Stocken?