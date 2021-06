Rund 60 Mitarbeiter, vom Gärtner bis zum Techniker, wuselten bis zuletzt durch den Freizeitpark Plohn. Da lange Zeit nicht klar war, ob und wann geöffnet werden darf, war das eine ziemliche Hauruck-Aktion, sagt Geschäftsführer Lutz Mülller. "Es muss alles nochmal sauber gemacht werden, die Gastronomien müssen gereinigt und desinfiziert werden", so Müller vergangene Woche. Auch die Fahrgeschäfte müssen wieder in Betrieb genommen werden.

Personal muss ran, die sind ja auch alle in der Warteschleife auf dem Arbeitsamt oder in Kurzarbeit. Das sind alles so Dinge, wo man ein bisschen Vorlauf braucht.

Die Betreiber müssen ebenfalls etliche Auflagen erfüllen, so Müller. "Wir brauchen ein genehmigtes Hygienekonzept, wir brauchen ein eigenes Testcenter vor dem Park", sagt er. "Wir haben natürlich auch Besucherbeschränkungen und rechnen mit 4.000 Besucher maximal." Tickets gibt es nur vorab im Online Shop. Alle Personen ab sechs Jahren müssen am Eingang entweder einen aktuellen Negativtest vorweisen, geimpft oder genesen sein.

Bevor der Park am nächsten Donnerstag öffnen kann, müssen erst alle Fahrgeschäfte wieder in Betrieb genommen werden. Bildrechte: MITTELDEUTSCHER RUNDFUNK

Nimmt man die letzte Saison und den verspäteten Start in diesem Jahr zusammen, fehlen rund 3,5 Millionen Euro in der Kasse des Freitzeitparks, so Lutz Müller. Das Loch konnte nur mit einem neuen Kredit gestopft werden. Aber aufgeben sei dennoch nie eine Option gewesen. "Wir hätten die Saison noch überstanden –aber es ist nicht gesund, wenn man seine gesamten Rücklagen aufbraucht", sagt Müller. "2024 hatten wir vor, wieder mal eine größere Attraktion zu bringen. Aber da werde ich wohl eher an den Kosten knabbern, die Corona verursacht hat, als große neue Fahrgeschäfte zu bauen."