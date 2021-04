Der Vogtlandkreis gilt nach wie vor als eine der Hotspot-Regionen der Corona-Pandemie. Aber seit einigen Tagen sinkt die 7-Tage-Inzidenz. Lag dieser Wert am 1. April noch bei 404 so liegt er aktuell laut Robert-Koch-Institut bei 256,6. Bei der Frage, ob es eine Entspannung der Lage gibt, zeigte sich der Beigeordnete der Landrates des Vogtlandkreises, Uwe Drechsel, auf einer Pressekonferenz am Donnerstag noch vorsichtig.

Noch immer gebe es ein flächendeckendes Infektionsgeschehen, das nahezu unverändert sei. Vor allem Betriebe und der private Bereich gelten als Infektionsherde. Im Gegensatz dazu gebe es in Pflegeheimen, Schulen oder Kitas lediglich Einzelfälle. Betroffen sind aktuell neun Einrichtungen der stationären Pflege, 15 Kitas und 33 Schulen. Die Lage in den Krankenhäusern sei nach wie vor angespannt, so Drechsel. Knapp 140 Patientinnen und Patienten werden derzeit stationär behandelt, auf den Intensivstationen liegt die Quote der Covid-19-Fälle bei 50 Prozent.