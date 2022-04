Lehrkräfte und Schüler packen nun gemeinsam an, um den Kindern und Jugendlichen ein kleines Stück Normalität in ihren Alltag zurück zu bringen.

Lehrerin Marzella Dietz (links) will den Flüchtlingskindern neben der deutschen Sprache auch ein bisschen Normalität vermitteln. Bildrechte: MDR/Bernd Schädlich

Die Aufregung am ersten Schultag war allen im Raum anzumerken, auch der Pädagogin Marzella Dietz. Sie unterrichtet eigentlich Tschechisch am Schönecker Schulzentrum. Nun wird sie aufgrund ihrer Ausbildung als Lehrerin für Deutsch als Zweitsprache – kurz DaZ - zusätzlich auch die neue Klasse betreuen. "Für mich ist das Allerwichtigste, dass die Kinder sich gut fühlen, dass sie ein bisschen im Alltag vergessen, was in ihrer Heimat passiert, eine neue Sprache lernen - einfach ein ganz normaler Kindertag."