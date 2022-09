In Plauen haben am Sonntagnachmittag Tausende Menschen an einer Kundgebung teilgenommen, um ihren Unmut über die aktuelle Politik der Bundesregierung auszudrücken. Unter anderem ging es um die Haltung zum Ukrainekrieg, die gestiegenen Energie- und Lebenshaltungskosten und die Corona-Maßnahmen. Jan Meinel vom Landratsamt des Vogtlandkreises zufolge waren rund 5.500 Menschen gekommen.