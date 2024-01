Diebe haben aus dem Tank eines Lastwagens unbemerkt 700 Liter Diesel abgepumpt. Wie die Polizei am Montagmorgen mitteilte, ereignete sich der Kraftstoffdiebstahl auf dem Parkplatz Neuensalz an der A72 bei Plauen. Dort hatte ein Fernfahrer in der Nacht zum Sonntag gestanden und in seiner Fahrerkabine übernachtet.