Wegen Vermüllung DRK baut Altkleidercontainer in Auerbach ab

Moritz Zierold vom Auerbacher Ordnungsamt kann diesen Trend bestätigen. Die Vermüllung an den Containerplätzen habe stark zugenommen. Weil aber die Betreiber der Container ganz allein für die Ordnung an den Stellplätzen zuständig sind, sorgen die wilden Deponien beim DRK Auerbach inzwischen für finanzielle Probleme. Chefin Manja Jopp erzählt, dass schon im ersten Quartal ein hoher vierstelliger Betrag an Entsorgungskosten angefallen sei.