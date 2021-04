Bildrechte: Deutsches Rotes Kreuz

Nach der mittlerweile vierten Attacke auf Einrichtungen des Deutschen Roten Kreuzes (DRK) im Vogtland gehen DRK-Verantwortliche davon aus, dass es sich stets um dieselbe Tätergruppe handelt. Der Rettungsdienstleiter und Zuständige für das Impfen im Vogtlandkreis, Andy Feig, sagte MDR SACHSEN: "Jeder kann seine Meinung frei äußern. Aber bei Sachbeschädigungen und mit dieser menschenverachtenden Wortwahl hört es auf". Die Schmierereien am Impftruck und Sozialgebäude in Oelsnitz seien am Sonnabend beseitigt worden. Die Polizei ermittele in allen vier Fällen.

Wie viel Hass muss jemand haben, um so etwas zu tun? Irgendwann ist die Grenze überschritten und hier ist das der Fall. Twitter-User in einem Posting vom 10.4.2021

Sachbeschädigungen an Zäunen, Häusern und Impfbussen

"Der oder die Täter schneiden sich ins eigene Fleisch. Für die Beseitigung werden Steuergelder verwendet. Die zahlen auch diejenigen, die so etwas sprühen", sagte Feig. Ihn persönlich träfen die Beschimpfungen nicht. Er ärgere sich aber darüber, weil mit solchen Angriffen "die Arbeit so vieler Ehrenamtlicher beschädigt wird, die nichts weiter tun, als sich für andere zu engagieren und zu impfen, damit wir die Pandemie überstehen".

Nach Angaben des DRK Vogtland gab es bislang zwei Schmierereien am Impfzentrum Eich, einmal hätten die Unbekannten Zäune aufgeschnitten, um aufs Gelände zu gelangen. Auch in Plauen wurde das Impfzentrum beschädigt und am Wochenende der Vorfall in Oelsnitz. Im Umfeld der Aktionen seien Aufkleber verteilt worden, in denen das Impfen als "faschistisch" verunglimpft wurde. "Wir lassen uns von so etwas nicht abbringen und arbeiten den Impf-Tourenplan im Vogtland ab", kündigte Andy Feig an.

Reaktionen in sozialen Medien

Liebes DRK Sachsen, lasst euch nicht unterkriegen. Es gibt sehr viele Menschen (auch in den querdenkenden Gegenden), die sehr dankbar über erfolgte und bald erfolgende Impfungen sind. Twitteruserin Posting vom 10.4.2021