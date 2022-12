Seit jeher stehe das Motto: "Wir müssen was tun" an erster Stelle. Es sei vor allem im Vogtland wichtig, sich gegen die rechtsextreme Gruppierung III. Weg und die rechtsextremen Freien Sachsen zu stellen, sagt Doritta Kolb-Unglaub. Besonders jungen Menschen müsse man eine politische Alternative aufzeigen. Dafür geht der Verein verschiedene Wege und organisiert Festivals, Ausstellungen, Liederabende, Workshops, Argumentationstrainings und politische Bildungsarbeit an Schulen. Doch letzteres werde zunehmend schwieriger, so Kolb-Unglaub.