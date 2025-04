Bei der Explosion zweier E-Roller sind in Limbach im Vogtlandkreis mehrere Bewohner eines Hauses verletzt worden. Wie die Polizei am Montag mitteilte, waren die Akkus der Roller am Sonntag im Vorraum eines Einfamilienhauses explodiert. Starker Rauch sei die Folge gewesen. Anschließend brach laut Polizei ein Feuer aus.

