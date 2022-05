Nach den Plänen des Investors könnten in zwei Jahren unzählige Zander in den Hallen des Enka-Werks schwimmen. Die österreichische Firma Varuna Aquakultur aus Wien sieht in dem Standort Potenzial für eine große Fischzuchtanlage. "Wir möchten eine Indoor-Aquakulturanlage bauen", sagte Geschäftsführer Bastian Helfrich am Mittwoch bei einer Bürgerversammlung den interessierten Anwesenden. 18 Millionen Euro sollen die Anlage für eine Zander-Zucht kosten. Der gut ein Kilogramm schwere Speisefisch soll nach den Vorstellungen der Investoren in Bio-Qualität heranwachsen. "Wir verwenden keine Antibiotika, keine Chemie, keine Medikamente", meinte Helfrich.