Energiekrise Oelsnitz im Vogtland schließt vier Wochen lang Kultureinrichtungen

Die Schließung der Kultureinrichtungen ist aktuell das Thema im vogtländischen Oelsnitz, auch beim Bummel über den Wochenmarkt. "Ganz in Ordnung finde ich es nicht. Wir haben ja Touristen und wir wollen ja welche reinhaben in die Stadt", sagt eine Frau. "Von mir aus können sie es zumachen, ich gehe sowieso nicht hin", meint ein Mann. "Energiesparen ist gut – aber ob das der richtige Weg ist?"

Das Absenken der Raumtemperatur und das Abschalten aller nicht notwendigen technischen Anlagen in den Einrichtungen spare vermutlich einen mittleren vierstelligen Betrag, sagt Daniel Petri, Chef der Oelsnitzer Kultur GmbH. Das sei aber nicht der einzige Grund für die vierwöchige Schließung. "Wir haben es am Ende auch ein wenig anhand der Besucherzahlen entschieden", sagt Petri. "Und da muss man ganz ehrlich sagen, dass der Januar so ein bisschen Saure-Gurken-Zeit ist." Die Mitarbeitenden könnten so aufgelaufene Überstunden abbauen.