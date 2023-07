Im vogtländischen Plauen ist am Freitag der sogenannte Enkelgarten eröffnet worden. Dabei handelt es sich um einen ehemaligen Kleingarten im Mammengebiet. Dieser hatte leer gestanden und wurde nun als Freizeitgelände mit Sitzecken und Spielbereichen umgebaut. Die Idee dazu hatte der Fußballclub 1. FC Wacker, der die Fläche angeboten bekam und zum sozialen Treffpunkt umgestaltete.

"Da haben wir gesagt, okay, machen wir mal was für die Älteren - irgendwie eine Symbiose aus Garten und Spielbereich für Erwachsene", erklärt Falk Forster vom FC Wacker. Und weil der nicht Oma- oder Opagarten heißen sollte und auch die Jüngeren mit einbezogen werden sollten, wählte man die Bezeichnung Enkelgarten. "Aber im Grunde ist es ein großer Spielplatz für Erwachsene", so Forster.