Die sächsischen Bauern haben in diesem Jahr weniger als im Vorjahr, aber mehr Ernte als der Bundesschnitt eingefahren. Bei der Vorstellung der Erntebilanz in Reumtengrün, einer Ortschaft im vogtländischen Auerbach, hieß es: die Ausfälle bei Wintergerste und Raps seien besonders groß. Auch der Weizen wurde in diesem Jahr zum Problemfall für die Bauern, sagte Thorsten Krawczyk vom Landesbauernverband MDR SACHSEN: